У российской спортсменки отнимут золото, завоеванное в Баку

Спортсменка сборной России по синхронному плаванию Мария Немчинова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил до мая 2024 года. Согласно решению, все результаты синхронистки, начиная с 2014 года, будут аннулированы, что означает, что она потеряет свою золотую медаль, завоеванную на Европейских играх в Баку в 2015 году, сообщает Indside The Games.

Тест, проведенный 8 июля 2014 года, после перепроверки допинг-проб оказался положительным.

«Немчинова была дисквалифицирована до 18 мая 2024 года за нарушение антидопинговых правил от 8 июля 2014 года, - говорится в сообщении World Aquatics (прежнее название – Международная федерация плавания). – Все результаты спортсменки, достигнутые в период с 8 июля 2014 года по 19 мая 2022 года, были аннулированы».

World Aquatics подтвердила, что Немчинова отбывает дисквалификацию за использование запрещенного вещества с 19 мая 2022 года.

Сборная России по синхронному плаванию выиграла Европейские игры 2015 года в Баку. Также Немчинова выиграла две золотые медали на чемпионате мира среди молодежи в 2016 году и серебро на молодежном чемпионате мира-2014. Эти медали она также потеряет.