В Ереване заявили, что ВС Азербайджана непричастны к пожару у села Веришен

Распространенная в армянских СМИ информация о том, что возгорание на горе у приграничного села Веришен было спровоцировано Вооруженными силами Азербайджана, не соответствует действительности.

Об этом на своей странице в Facebook написал официальный представитель Министерства обороны Армении Арам Торосян.

«Согласно сообщению МЧС Армении, пожар потушен в 22:33», - уточнил он.

В пятницу МЧС Армении сообщило о пожаре в районе приграничного села Веришен Сюникской области. Вице-мэр Гориса Ирина Йолян сообщила, что в районе озера Сев лич вспыхнул пожар, возгорание началось на азербайджанской территории. При этом Йолян не исключила, что пожар вспыхнул «из-за преднамеренных действий азербайджанских военных».