"Сегодня я выдвинул генерального секретаря Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира. Столтенберг заслуживает награды за выдающуюся работу на посту генерального секретаря НАТО в непростое для альянса время: жестокое и неспровоцированное нападение России на мирную соседнюю страну 24 февраля 2022 года", - отметил он.

По словам депутата, Столтенберг с первого момента понял, что военное сопротивление Украины – это тоже борьба Европы, но при этом ясно дал понять, что НАТО не будет активным участником войны.

"Столтенбергу всегда было ясно, что страны НАТО стоят вместе и что альянс в соответствии с Атлантическим пактом будет защищать каждый миллиметр территории государств-участников. Это, несомненно, является важным сигналом для России и в то же время решающим фактором сохранить союз", - подчеркнул он.