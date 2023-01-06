Боррель назвал вариант восстановления мира в Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель убежден, что только вывод российских войск с территории Украины будет серьезным вариантом восстановления мира и безопасности.

Речь об этом шла в ходе телефонного разговора Борреля с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который был проведен с целью обсуждения событий в Украине, в частности, интенсивных ракетных и беспилотных атак России на критически важные объекты инфраструктуры, включая жилые дома, сообщает Внешняя дипломатическая служба ЕС.

«Верховный представитель ЕС самым решительным образом осудил эти варварские нападения, которые без разбора разрушают инфраструктуру, жилые и медицинские учреждения, преднамеренно нанося удары по гражданским лицам и убивая их. Это – военные преступления. Политическое и военное руководство России, а также все виновные и причастные к этим и другим военным преступлениям, совершенным в Украине, будут привлечены к ответственности», - сказано в сообщении.