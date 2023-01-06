Боррель назвал вариант восстановления мира в Украине
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель убежден, что только вывод российских войск с территории Украины будет серьезным вариантом восстановления мира и безопасности.
Речь об этом шла в ходе телефонного разговора Борреля с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который был проведен с целью обсуждения событий в Украине, в частности, интенсивных ракетных и беспилотных атак России на критически важные объекты инфраструктуры, включая жилые дома, сообщает Внешняя дипломатическая служба ЕС.
«Верховный представитель ЕС самым решительным образом осудил эти варварские нападения, которые без разбора разрушают инфраструктуру, жилые и медицинские учреждения, преднамеренно нанося удары по гражданским лицам и убивая их. Это – военные преступления. Политическое и военное руководство России, а также все виновные и причастные к этим и другим военным преступлениям, совершенным в Украине, будут привлечены к ответственности», - сказано в сообщении.
Боррель также отметил, что российские атаки «резко противоречат прекращению огня, объявленному в одностороннем порядке президентом России Путиным».
«Такое прекращение огня не меняет того факта, что Россия незаконно оккупирует часть территории Украины. Вывод российских войск и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ – единственный серьезный вариант восстановления мира и безопасности. В отсутствие таких конкретных действий одностороннее прекращение огня выглядит лишь попыткой России выиграть время для пополнения и перегруппировки своих войск или восстановить свою разрушенную международную репутацию», - убеждены в ЕС.
В сообщении также говорится, что Боррель «подчеркнул решимость ЕС продолжать политическую, военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине в осуществлении ее законного права защищать себя и свой народ от российской агрессии столько, сколько потребуется».
«Верховный представитель также обсудил подготовку к следующему заседанию Совета по иностранным делам 23 января 2023 года, в котором министр иностранных дел Кулеба примет участие в режиме видеоконференции. Стороны также обсудили предстоящий саммит ЕС-Украина, решимость ЕС обеспечить эффективное применение санкций и противодействие их обходу», - отметили в Службе.