Резников рассказал, сколько осталось ракет у России

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал инфографику оставшихся у России ракет по состоянию на 3 января 2023 года.

Согласно данным Резникова, до 24 февраля 2022 года в России было 900 баллистических ракет типа «Искандер», из которых осталось всего 144. Вследствие того, что Россия продолжает производство ракетного вооружения, 56 ракет произведены в течение прошлого года.

Крылатых ракет морского базирования «Калибр» до начала полномасштабного вторжения было 500 единиц и еще произведено 150 штук. На 3 января осталось всего 9% или 59 единиц.

Ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555 сократились с 444 (и 290 произведенных в 2022 году) до 118. Также в половину уменьшилось количество ракет Х-22/Х-32 и ракет типа «Кинжал» с 433 до 215 единиц. Всего в РФ осталось 19% стратегических высокоточных ракет или 536 штук.

В тоже время, количество тактических ракет остается довольно внушительным. В частности, ракет 3М-55 «Оникс», С-300, Х-29/31/35/58/59 в России еще осталось 7310 единиц или 78%. Всего в 2022 году было использовано 2110 штук и произведено 450.

Кроме того, Россия на фронте активно использует иранские дроны Shahed. По информации Резникова, было использовано 660 единиц таких беспилотников. Осталось 12% или 90 штук.