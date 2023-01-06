Проармянскую Пелоси заменил нейтральный Маккарти
Конгресс США 118-го созыва избрал республиканца из Калифорнии Кевина Маккарти спикером Палаты представителей (нижняя палата Конгресса), который выделяется относительно нейтральной и умеренной позицией в отношении Азербайджана, Турции и Армении.
Маккарти, который ранее занимал должность лидера республиканского меньшинства в Палате представителей, заменит проармянского демократа Нэнси Пелоси.
Отметим, что Маккарти не пользуется особой популярностью среди армян в США. Этому свидетельствует низкая оценка его деятельности на сайте крупнейшей и наиболее влиятельной армянской организации в США Armenian National Committee of America (ANCA).