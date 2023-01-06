Польша рассматривает передачу Украине немецких танков

Польша рассматривает запрос Украины о передаче танков Leopard немецкого производства после того, как Берлин получит на замену им технику из Южной Кореи и США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Польша в начале войны передала Украине более 240 модернизированных танков советского образца. В настоящее время Польша рассматривает просьбу Украины передать ей основные боевые танки Leopard немецкого производства», - цитирует издание высокопоставленного польского дипломата.

При этом СМИ подтвердил эту информацию и чешский чиновник, тесно участвующий в помощи по доставке западного оружия в Украину.

«Они действительно рассматривают возможность дать что угодно, чтобы это помогло Украине», - заявил чиновник.

Отмечено, что в настоящее время в Польше более 240 танков Leopard, которых достаточно для двух танковых бригад.