Иран закрыл французский исследовательский институт После карикатуры на Хаменеи
Министерство иностранных дел Ирана закрыло французский Институт ирановедения. Официальной причиной названа публикация карикатур на верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи французским сатирическим журналом Charlie Hebdo.
В заявлении сказано, что Иран «изучает вопрос возможности продолжения культурной деятельности Франции в Иране и на первом этапе закрывает французский исследовательский институт».
Однако сам институт не имеет ничего общество с сатирическим журналом.