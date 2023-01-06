В Украине анонсировали скорую мобилизацию в России

Власти РФ готовятся мобилизовать еще около 500 тысяч человек в январе. Ожидается, что Москва объявит последнюю волну мобилизации 15 января, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, Кремлю понадобится около двух месяцев для формирования групп.

При этом Скибицкий указал, что многое будет зависеть от военной помощи западных партнеров для оснащения резервных подразделений, которые готовит Украина.

«Если Россия на этот раз проиграет, тогда Путин потерпит крах», - заявил он.