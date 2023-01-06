Бакинцев призвали соблюдать осторожность на фоне ухудшения погоды

Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к участникам дорожного движения быть осторожными на дорогах, принимая во внимание ожидаемое изменение погодных условий на территории страны с 8 января.

Агентство призывает водителей соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков при езде в условиях снегопада и гололеда.

«Напоминаем пассажирам, что ожидать общественный транспорт нужно только на остановках, не выходя за бордюр, а переходить дорогу только по пешеходным переходам, не выбегая на проезжую часть.

Водителям рекомендуем в условиях ухудшения погоды отдавать предпочтение передвижению на общественном транспорте», - говорится в сообщении.