Сахиба Гафарова едет в Анталью
Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 8 января посетит турецкий город Анталия для участия в 13-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи, сообщили в пресс-службе парламента.
Сообщается, что в состав делегации входят председатель комитета парламента по культуре Ганира Пашаева, депутаты Ильхам Мамедов, Анар Мамедов, Айдын Гусейнов, руководитель аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев и другие официальные лица.
Делегация примет участие в обсуждении вопросов, включенных в повестку 13-го пленарного заседания ассамблеи, и изложит позицию азербайджанской стороны.
В рамках визита председатель Гафарова проведет ряд встреч с руководителями делегаций, которые примут участие в мероприятии.