В Иране казнили еще двух участников протестов

В Иране повесили Мохаммада Мехди Кареми и Сейеда Мохаммада Хоссейни, обвиняемых в убийстве сотрудника правоохранительных сил «Басидж» Сейеда Рухоллы Аджамияна, сообщают иранские СМИ.

Инцидент произошел в начале ноября во время массовых протестов на севере Ирана.

«Мохаммад Мехди Кареми и Сейед Мохаммад Хоссейни, основные участники преступления, которое привело к несправедливой гибели Сейеда Рухоллы Аджамияна, были повешены», - сказано в сообщении.