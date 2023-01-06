В Иране казнили еще двух участников протестов
В Иране повесили Мохаммада Мехди Кареми и Сейеда Мохаммада Хоссейни, обвиняемых в убийстве сотрудника правоохранительных сил «Басидж» Сейеда Рухоллы Аджамияна, сообщают иранские СМИ.
Инцидент произошел в начале ноября во время массовых протестов на севере Ирана.
«Мохаммад Мехди Кареми и Сейед Мохаммад Хоссейни, основные участники преступления, которое привело к несправедливой гибели Сейеда Рухоллы Аджамияна, были повешены», - сказано в сообщении.
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