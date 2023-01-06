Госдеп: Москва использует замороженные конфликты в своих целях

Соединенные Штаты «осознают тот факт», что Москва стремится заморозить конфликты и использовать их в своих собственных стратегических интересах, заявил в пятницу на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы видели это в ходе нескольких предыдущих конфликтов и видим сейчас в нескольких замороженных конфликтах. Вот почему мы так скептически восприняли заявление России о прекращении огня в Украине на период Рождества. Наш скептицизм оправдан, ибо мы уже видели, как Россия в самом начале конфликта призывала к гуманитарному прекращению в Мариуполе, и как она сама тут же его нарушала».

Вашингтон опасается, что Москва будет использовать любую паузу для перевооружения, перегруппировки и повторного нападения с большей жестокостью.

«Мы хотим видеть справедливый мир, и это не застывший конфликт, а признание независимости Украины, ее территориальной целостности и суверенитета», - подчеркнул Прайс.