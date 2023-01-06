Россия не стала соблюдать «Рождественское перемирие»

Российские войска не прекращали атаки на украинские территории 6 января, несмотря на объявленное президентом Владимиром Путиным «рождественское перемирие», заявил в ночь на субботу глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Как были обстрелы, так они и остаются, как были попытки атаковать наши позиции - так они и остаются», - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин распорядился ввести режим прекращения огня по всей линии на 36 часов по случаю православного Рождества.

Киев отказался поддержать инициативу, назвав ее лицемерием. Украинская сторона убеждена, что Россия предложила перемирие лишь для получения оперативной паузы.