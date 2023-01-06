Нападение на нефтегазовую компанию в Иране, есть жертвы
Сегодня утром в Гечсаранской нефтегазодобывающей компании в провинции Кохгилуя и Буир Ахмед на юго-западе Ирана произошел вооруженный инцидент, сообщил губернатор Гечсарана Раванбахш Дейхом.
Он отметил, что неизвестный, ворвавшись в управление компании по химическим вопросам, открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате погиб 1 человек, двое получили ранения.
«Преступник задержан, проводится расследование», - сказал Дейхом.
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