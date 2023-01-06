Тротуары в Сураханы появились… лишь в официальных новостях наш комментарий
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило информацию о работе в Сураханском районе Баку, которая была проделана в соответствии с инвестиционной программой на 2022 год.
Судя по информации, в прошлом году в Сураханском районе было отремонтировано тринадцать улиц общей протяженностью более 16 километров. В частности, ремонтные работы проводились на дорогах поселков Йени Сураханы, Бюльбюля, Гарачухур, Зых, Амирджан и Говсаны.
Напомним, что и в 2021 году сотрудники Госагентства, согласно статистике, на славу потрудились в Сураханском районе, отремонтировав на его территории 18,5 километра дорог.
Казалось бы, самое время слать поздравления руководству Госагентства с достойными результатами проделанного труда, если бы не все та же статистика, свидетельствующая, что по состоянию дорожной инфраструктуры населенные пункты Сураханского района Баку считаются… одними из самых отсталых столичных районов.
Подтверждением могут служить сотни жалоб жителей Сураханского района, которые вынуждены буквально ходить в грязи и периодически проводить различные акции, чтобы привлечь к этой проблеме внимание властей и соответствующих структур.
Приходится констатировать, что пронизанные поэтическим пафосом отчеты государственных структур опровергаются удручающей прозой повседневной действительности.
К примеру, обратившиеся недавно в редакцию haqqin.az жители поселка Бюльбюля сообщили, что из-за отсутствия тротуаров на улице Самира Алиева, мусорные баки стоят прямо на грунтовой части дороги. В результате, тривиальный вынос мусора превращается для жителей поселка в приключение с непредсказуемыми последствиями.
После неоднократных обращений haqqin.az в исполнительную власть Сураханского района и муниципалитет Бюльбюля, чиновники нашли «соломоново» решение проблемы, распорядившись переместить мусорные баки… с правой стороны дороги на левую.
Естественно, нас не могло не интересовать, что говорят об этой проблеме в самом Госагентстве автомобильных дорог? Ведь ремонт улиц предполагает, в том числе, сооружение тротуаров для пешеходов, а также стандартных площадок для размещения мусорных баков.
Увы, Анар Наджафли, глава пресс-службы агентства, сразу же заявил в комментарии для haqqin.az, что этими вопросами его структура не занимается. Правда, при этом пообещал передать обращение жителей в дорожное управление Сураханского района.
«Что касается создания пешеходных тротуаров по улице Самира Алиева, - добавил Анар Наджафли, - то в будущем этот вопрос может быть учтён в рамках проектов по дальнейшему благоустройству дорог в Сураханском районе».