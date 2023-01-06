Жаля Агазаде, собкор 13:22

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило информацию о работе в Сураханском районе Баку, которая была проделана в соответствии с инвестиционной программой на 2022 год. Судя по информации, в прошлом году в Сураханском районе было отремонтировано тринадцать улиц общей протяженностью более 16 километров. В частности, ремонтные работы проводились на дорогах поселков Йени Сураханы, Бюльбюля, Гарачухур, Зых, Амирджан и Говсаны.

Напомним, что и в 2021 году сотрудники Госагентства, согласно статистике, на славу потрудились в Сураханском районе, отремонтировав на его территории 18,5 километра дорог. Казалось бы, самое время слать поздравления руководству Госагентства с достойными результатами проделанного труда, если бы не все та же статистика, свидетельствующая, что по состоянию дорожной инфраструктуры населенные пункты Сураханского района Баку считаются… одними из самых отсталых столичных районов. Подтверждением могут служить сотни жалоб жителей Сураханского района, которые вынуждены буквально ходить в грязи и периодически проводить различные акции, чтобы привлечь к этой проблеме внимание властей и соответствующих структур. Приходится констатировать, что пронизанные поэтическим пафосом отчеты государственных структур опровергаются удручающей прозой повседневной действительности.