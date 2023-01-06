Британская разведка рассказала об ожесточенных боях за Кременную

В течение последних нескольких недель одним из мест наиболее ожесточенных боевых действий остается район вокруг временно оккупированного россиянами города Кременная Луганской области, сообщает разведка Минобороны Великобритании.

«В течение последних трех недель боевые действия вокруг Кременной сосредотачивались на густо покрытой лесом местности к западу от города», - говорится в сообщении.

Британская разведка добавляет, что хвойные леса обеспечивают определенное прикрытие от воздушной разведки даже в зимний период, поэтому обе стороны, скорее всего, пытаются точно корректировать собственный артиллерийский огонь.

«Как это характерно для боя в лесу, боевые действия в основном сводятся к боям пехоты в пешем порядке, часто на коротких дистанциях», - отмечает разведка.

«Российское командование, скорее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского направления, которое они считают ключевым для обеспечения любого будущего наступления с целью оккупации остальной Донецкой области», - констатирует разведка Великобритании.