В Европе приготовились к новому штамму коронавируса

Новый подтип коронавируса SARS-CoV-2 под названием «кракен» (XBB.1.5) имеет все шансы вытеснить доминирующий сейчас в Европе «омикрон», сообщает издание Politico. Сейчас это замещение активно происходит в Соединенных Штатах.

«Существует вероятность того, что этот вариант может оказать возрастающее влияние на число случаев COVID-19 в Евросоюзе, но не в течение ближайшего месяца, поскольку в настоящее время этот вариант присутствует в ЕС только на очень низких уровнях», - ссылается издание на данные Европейского центра по профилактике заболеваний и контролю заболеваний (ECDC).

«Кракен» впервые выявили 22 октября 2022 года в США. По оценке ECDC, он стал «наиболее трансмиссивным подвариантом» и распространяется очень «агрессивно», поскольку число случаев заражения «удваивается каждые девять дней».