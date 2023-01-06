Каспаров: Россия после поражения станет второстепенной страной

«На самом деле власти можно простить преступление. Это мы в России проходили много раз, но российское общество никогда не прощало власти поражения в войне, а особенно в той, которая проходила слишком близко. Ее результат, если он будет таким, каким мы ожидаем - катастрофическим для России, с военным разгромом, с возвращением всех украинских территорий, с украинским флагом в Севастополе, - станет шоком для общества. Россия после поражения в Украине перестанет быть державой первого класса. Это второстепенная страна», - сказал Каспаров.

По его словам, у России из козырей осталось лишь ядерное оружие, которое, однако, «никто применять не будет».

«Для этого требуется желание большого количества людей, желающих рискнуть собственной жизнью. Я думаю, что все эти адмиралы, генералы думают о том, как бы сохранить то, что наворовали. Слишком большие деньги разыгрывались в этих военных лотереях», - подчеркнул Каспаров.

Он добавил, что поражение «вбросит в Россию сотни тысяч вооруженных людей»: «И новая мобилизация создаст еще больше таких людей. Пока они идут в Украину. Кстати, это ингредиенты 1917 года: создается армия, которая в случае поражения станет могильщиком режима», - заключил Каспаров.