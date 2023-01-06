Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:58

Американский «Закон о снижении инфляции» вызывает все большее недовольство мировых политиков, которые видят в нем реальную угрозу своим экономикам. И если раньше стремление Вашингтона перетянуть на себя глобальное экономическое одеяло ощущалось только в его разборках с Китаем, то теперь на США ополчились даже их ближайшие союзники.

Как сообщается, правительство Франции представит уже в ближайшее время законопроект о поддержке промышленных предприятий, работающих в сфере «чистой энергетики». Как заявил министр экономики Бруно Ле Мэр, законопроект станет первым «симметричным» ответом на американский «Закон о снижении инфляции», позволяющий США переманивать на свою территорию при помощи субсидий и льгот предприятия Евросоюза. Именно так, две ведущие экономики Старого Света - Франция, а также полностью согласная с ней Германия, убеждают своих партнеров по ЕС принять аналогичный общеевропейский закон. Следует отметить, что французы уже давно намекали на этот шаг, что, по мнению аналитиков, может стать прелюдией к полномасштабной торговой войне между США и Евросоюзом. К этому Францию вынудила ситуация, при которой крупные европейские компании переносят свои производственные мощности в США, а небольшие - разоряются. Главная причина – резкий рост цен на энергоносители, последовавший за решением Брюсселя сократить объем их закупок у России.

Характерно, что США, которые были инициаторами ужесточения антироссийских санкций, не только не испытывают подобных проблем, но еще и стимулируют предприятия и компании, функционирующие на их территории, многомиллиардными субсидиями. На фоне столь явной политики экономического протекционизма, сотни предприятий по всей Франции либо уже закрылись, либо находятся на грани банкротства. «Как Франция, являющаяся бесспорным лидером по генерации электроэнергии в Западной Европе, могла докатиться до такого?» – задается вопросом негодующая французская оппозиция, и сама же отвечает: «Это не стечение обстоятельств, а результат плохого политического выбора, сделанного в прошлом». Как мы видим, война в Украине оказывает разное влияние на США и Евросоюз. Если США экспортируют энергоресурсы, то страны ЕС страдают от высоких цен на них, рискуя оказаться жертвами экономической рецессии. Впрочем, как выясняется, политика Вашингтона вызывает растущее раздражение не только у объединенной Европы, но и у других союзников США. Так, министр торговли Южной Кореи Дукгын Ан заявил, что Евросоюз и Сеул должны совместными усилиями отреагировать на принятый в США «Закон о снижении инфляции» и сделать его основные положения более совместимыми с ВТО и менее проблематичными для стратегически важных секторов промышленности Европы и Южной Кореи.

«Стороны могут взаимодействовать с Вашингтоном, чтобы свести к минимуму дискриминационное воздействие закона», - отметил южнокорейский министр. Нет смысла перечислять союзников США, недовольных введением нового закона поскольку недовольны, практически, все. Просто одни выражают это бурно, другие сдержанно, а третьи и вовсе предпочитают отмолчаться, выигрывая время, чтобы трезво оценить ситуацию. Следует понимать, что добиться в ближайшем будущем внесения изменений в уже принятый Соединенными Штатами закон о снижении инфляции будет невероятно сложно. Юристы-международники хорошо знают, как трудно провести через сложную законодательную систему США даже простую поправку к закону, не говоря уже о его отмене, направленной, к тому же, против интересов США. Достаточно вспомнить злополучную 907-ю поправку, принятую тридцать лет назад Конгрессом США по инициативе проармянских лоббистов. Ни старания азербайджанских и турецких лоббистов, ни давление, оказываемое непосредственно из Белого дома, ни здравый смысл по-прежнему не могут заставить конгрессменов пересмотреть решение своих коллег, многие из которых давно уже ушли в мир иной. А Европе, тем временем, приходится все сложнее. Многие компании ЕС, которые платят за газ в разы больше, чем их прямые конкуренты в США или Китае, уже останавливают производство и начинают обдумывать детали релокации в США или в другие страны.