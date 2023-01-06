Вырубка деревьев в Огузе: жители говорят одно, а министерство – другое

Несколько дней назад в лесу близ села Таифли Огузского района было срублено около 50 деревьев большого диаметра и несколько десятков деревьев среднего диаметра. Сельчане рассказали, что деревья рубили не на дрова, а на материалы.

Видеообращение жителей haqqin.az представил сотрудник организации «Экофронт» Кянан Халилзаде. Он добавил, что деревья на видео являются «материнскими».

«Материнские деревья защищают лес. Поэтому рубить такие деревья можно только тогда, когда они больны и засохли», - сказал Халилзаде.

В видеообращении двое жителей, находившихся в районе вырубки деревьев, говорят, что сотрудники Минэкологии и природных ресурсов провели проверку, но все жалобы признали безосновательными.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, в праздничные дни сотрудниками Госслужбы экологической безопасности было проведено расследование по поводу сообщений о массовой вырубке деревьев в вышеупомянутом лесу.

В ходе расследования установлено, что граждане, имена которых указаны в качестве заявителей в указанном обращении, вообще не были в курсе дела. При выездном осмотре лесных массивов вокруг села случаев массовой вырубки деревьев и вывоза их в деревообрабатывающие цеха не было.