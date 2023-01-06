В Баку арестованы директор и сотрудники агентства недвижимости
Сотрудники управления полиции Хатаинского района задержали директора агентства недвижимости Zamin Əmlak Agentliyi Огтая Зарбалиева, а также менеджеров по продаже данного агентства Рамина Нагдалиева, Орхана Алиева и Натига Шахмурадова по обвинению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщается, что задержанные, войдя в преступный сговор, совершили 78 фактов мошенничества, всего нанеся потерпевшим ущерб в размере 1 млн 490 тыс. 200 манатов.
Зарбалиев, Нагдалиев, Алиев и Шахмурадов арестованы решением суда.