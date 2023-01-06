Британские СМИ: Макрон перешел красную линию

Приняв решение передать Украине колесные танки AMX-10 RC, президент Франции Эммануэль Макрон перешел красную линию, пишет The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, президент Франции обогнал руководителей США, Великобритании и Германии, еще не решившихся на поставки в Украину такой бронетехники. Таким образом, Франция теперь «перехватывает инициативу помощи Украине у Британии».

Комментируя новогоднее обращение Макрона, в котором он пообещал помочь Украине победить, The Daily Telegraph делает вывод, что в риторике французского президента произошло кардинальное изменение и предполагает, что это вызвано тем, что президент Франции якобы более не считает возможным договориться с Россией.