Россия убрала боевые корабли из Черного моря

Россия убрала из Черного и Азовского морей боевые корабли, способные запускать ракеты «Калибр», сообщает пресс-служба ВМС Украины.

По имеющимся данным, в настоящее время Россия держит в Азовском море только два военных корабля, не предназначенные для ракетных пусков. В Черном море боевых кораблей нет вовсе.

Крупная боевая группа остается в Средиземном море – 9 кораблей, включая 5 носителей крылатых ракет «Калибр» с общим залпом в 72 ракеты. Однако оттуда ракеты по Украине еще ни разу не запускались.