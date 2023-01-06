В Израиле представили уникальный боевой дрон

Израильская армия ввела в эксплуатацию новый боевой дрон («Носорог») способный с высокой точностью запускать различные боевые гранаты, причем по нескольким целям одновременно.

Новый дрон может прицельно отправить гранату в окно комнаты, где скрываются террористы, рассказал военный обозреватель Йоав Зейтун.

В отличие от одноразового боевого дрона-самоубийцы «Маоз», «Карнаф» наделен возможностью многократного использования. После выполнения боевого задания он способен возвращаться на базу к инструктору, приводящему его в действие.

Аппараты уже поступили в распоряжение нескольких избранных частей ЦАХАЛа, а в дальнейшем планируется передать их также пехотным войскам.

Одновременно в ЦАХАЛе работают над созданием инновационного беспилотника «Яд хазака» («Сильная рука»), способного запускать управляемую ракету с боеголовкой. Ракета базируется на известном снаряде диаметром 120 мм и предназначена для поражения инфраструктуры противника.