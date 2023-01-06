Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:12

Первые за одиннадцать лет турецко-сирийские переговоры на высоком уровне, прошедшие при посредничестве России, вызвали мощную волну протестов среди противников режима Асада. Как сообщает Deutsche Welle, тысячи людей вышли на улицы сел и городов провинций Идлиб и Алеппо на севере Сирии, осуждая Анкару за её политику в отношении Сирии.

Напомним, что 28 декабря прошлого года министр обороны Турции Хулуси Акар и директор Национального разведывательного управления (MİT) Хакан Фидан провели в Москве переговоры с министром обороны и главой разведки Сирии при посредничестве своих российских коллег и обсудили вопросы нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. Ожидается, что очередные переговоры в этом же формате состоятся во второй половине января. Также обращает на себя внимание заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его готовности переговорить в зависимости от исхода переговоров между министрами обороны и главами разведки непосредственно с Башаром Асадом. Изменение Турцией политики в отношении Сирии вызвало бурный протест и у оппозиционных режиму Асада сил, в том числе, у радикальных вооруженных группировок на севере Сирии.

Как уже сообщалось, против соглашения выступила созданная на базе «Аль-Каиды» группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», которая контролирует большую часть провинции Идлиб и несколько населенных пунктов в Алеппо. Её лидер, Мухаммед аль-Колани, опубликовал в соцсетях новое видео, в котором назвал попытки Турции примириться с режимом Асада «угрозой и вызовом сирийской революции». Активисты оппозиции заявили, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на примирение с режимом Асада и продолжат борьбу. Видео демонстраций протеста были размещены в соцсетях на страницах поддерживаемой и финансируемой Турцией «Сирийской национальной армии». В свою очередь ВВС сообщает, что другая радикальная исламистская группировка, «Ахрар аш-Шам», которая имеет влияние на севере Сирии, также выразила протест усилиям Анкары по нормализации отношений с Дамаском. В распространенном группировкой заявлении говорится, что «они ни при каких обстоятельствах не будут сотрудничать с Башаром Асадом и продолжат вооруженную борьбу». В то же время базирующееся в Турции политическое крыло сирийской оппозиции заявляет, что позитивно рассматривает попытки сближения Анкары с Дамаском. Абдуррахман Мустафа, называющий себя «главой временного правительства Сирии», заявил в интервью государственному телеканалу TRT Haber, что «Турция движется в направлении осуществления надежд сирийского народа».