Примирение Эрдогана с Асадом. Все – за, кроме народа о развитии ситуации
Первые за одиннадцать лет турецко-сирийские переговоры на высоком уровне, прошедшие при посредничестве России, вызвали мощную волну протестов среди противников режима Асада.
Как сообщает Deutsche Welle, тысячи людей вышли на улицы сел и городов провинций Идлиб и Алеппо на севере Сирии, осуждая Анкару за её политику в отношении Сирии.
Напомним, что 28 декабря прошлого года министр обороны Турции Хулуси Акар и директор Национального разведывательного управления (MİT) Хакан Фидан провели в Москве переговоры с министром обороны и главой разведки Сирии при посредничестве своих российских коллег и обсудили вопросы нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
Ожидается, что очередные переговоры в этом же формате состоятся во второй половине января. Также обращает на себя внимание заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его готовности переговорить в зависимости от исхода переговоров между министрами обороны и главами разведки непосредственно с Башаром Асадом.
Изменение Турцией политики в отношении Сирии вызвало бурный протест и у оппозиционных режиму Асада сил, в том числе, у радикальных вооруженных группировок на севере Сирии.
Как уже сообщалось, против соглашения выступила созданная на базе «Аль-Каиды» группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», которая контролирует большую часть провинции Идлиб и несколько населенных пунктов в Алеппо. Её лидер, Мухаммед аль-Колани, опубликовал в соцсетях новое видео, в котором назвал попытки Турции примириться с режимом Асада «угрозой и вызовом сирийской революции».
Активисты оппозиции заявили, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на примирение с режимом Асада и продолжат борьбу. Видео демонстраций протеста были размещены в соцсетях на страницах поддерживаемой и финансируемой Турцией «Сирийской национальной армии».
В свою очередь ВВС сообщает, что другая радикальная исламистская группировка, «Ахрар аш-Шам», которая имеет влияние на севере Сирии, также выразила протест усилиям Анкары по нормализации отношений с Дамаском. В распространенном группировкой заявлении говорится, что «они ни при каких обстоятельствах не будут сотрудничать с Башаром Асадом и продолжат вооруженную борьбу».
В то же время базирующееся в Турции политическое крыло сирийской оппозиции заявляет, что позитивно рассматривает попытки сближения Анкары с Дамаском. Абдуррахман Мустафа, называющий себя «главой временного правительства Сирии», заявил в интервью государственному телеканалу TRT Haber, что «Турция движется в направлении осуществления надежд сирийского народа».
We will not reconcile#لن_نصالح #Syria pic.twitter.com/7CYZLgIibv— FSA Platform (@FSAPlatform) January 6, 2023
«Усилия Анкары направлены на достижение политического решения сирийского кризиса, - заявил Абдуррахман Мустафа. – Турция остается нашим главным союзником».
В то же время, по мнению аналитиков, изменение политики Анкары в отношении Сирии в преддверии президентских выборов в Турции наверняка вызовет недовольство миллионов сирийских беженцев, многие из которых не хотят возвращаться из Турции в свою страну.
Также решительно настроены против сближения Анкары и Дамаска группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», считавшаяся до недавнего времени союзницей Турции, и другие вооруженные формирования.
Аналитики не исключают ситуации, при которой эти группировки будут искать новых союзников и предпримут действия, угрожающие стабильности на южных границах Турции.