Атаковано генконсульство Турции во Франции

Французская полиция задержала двух лиц курдского происхождения после того, как они забросали «коктейлями Молотова» здание генконсульства Турции в Марселе.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции, два человека были задержаны в ночь с четверга на пятницу после того, как бросили «коктейли Молотова» в фасад генконсульства Турции в Марселе.

Уточняется, что ещё двое подозреваемых находятся на свободе.