Атаковано генконсульство Турции во Франции
Французская полиция задержала двух лиц курдского происхождения после того, как они забросали «коктейлями Молотова» здание генконсульства Турции в Марселе.
Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции, два человека были задержаны в ночь с четверга на пятницу после того, как бросили «коктейли Молотова» в фасад генконсульства Турции в Марселе.
Уточняется, что ещё двое подозреваемых находятся на свободе.
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