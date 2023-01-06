В Украине опровергают заявления России о взятии Соледара

Депутат Верховной Рады Украины Юрий Мысягин в своем телеграме опроверг заявления российской стороны о том, что российским войскам удалось взять город Соледар.

По его словам, город стал самым «горячим» участком фронта после Бахмута, за него ведутся тяжелые бои, но о взятии города речи не идет.

Более детально информацией поделился на Facebook депутат Киевского областного совета и ветеран войны в Донбассе Александр Погребиский. С его слов, город удерживает 46-я аэромобильная десантно-штурмовая бригада ВСУ.

В Соледар, где усилились бои, срочно отправился и известный украинский журналист, военкор Юрий Бутусов. Он опубликовал в Telegram селфи, которое снял в городе сегодняшним утром. Журналист заверил, что Соледар находится под очень надежной защитой.