Россияне пытают сотрудников Запорожской АЭС

Оккупационные власти Энергодара заставили около 3000 сотрудников Запорожской АЭС получить российские паспорта. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

В городе также вывели из оборота гривну. Предпринимателям угрожали штрафами и изъятием имущества, если они продолжат принимать национальную валюту Украины.

Россия все это время терроризирует сотрудников станции - их похищают, допрашивают и пытают. 8 декабря были жестоко избиты два работника, их увезли в неизвестном направлении. Еще один сотрудник - начальник смены Константин Бейнер - был задержан. Он «непосредственно отвечает за ядерную и радиационную безопасность» на ЗАЭС. В украинском «Энергоатоме» утверждают, что военные пытаются добиться лояльности от персонала и заставить как можно большее число сотрудников перейти в так называемое АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», которым по факту руководит «Росатом».

В июле стало известно о смерти водолаза гидроцеха ЗАЭС Андрея Гончарука из-за пыток. Его пытались заставить осушить бассейны охлаждения реакторов.