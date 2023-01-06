Греция отгородится от Турции забором

Власти Греции приняли решение построить на границе с Турцией 140-километровый забор, который может позитивно повлиять на прекращение проникновения нелегалов с турецкой стороны. Об этом рассказал министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос.

«Это окончательное решение правительства о создании 140-километрового забора на границе с Турцией», - сказал Теодорикакос.

Он добавил, что греческая полиция недавно предотвратила проникновение в страну 256 тысяч нелегалов, в связи с чем Министерство гражданской защиты Греции приняло решение о постройке стены по всей длине реки Эврос, то есть на границах Греции и Турции.