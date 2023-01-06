Лукашенко призвал «не выбрасывать оппозиционеров на обочину»

Настало время, когда власти и общество Беларуси должны сделать шаг навстречу этим людям, «которые ошиблись», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу во время посещения храма в Свято-Елисаветинском женском монастыре.

«И будет по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу сделаем», - заключил он.

Лукашенко также выразил уверенность в том, что «среди сбежавших» есть «люди, которые поняли, что ошиблись», и они «не должны быть выброшены на обочину».