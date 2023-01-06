Варданян признал, что Лачинская дорога не заблокирована
Так называемый «госминистр» сепаратистов Карабаха Рубен Варданян заявил, что российские миротворцы и Международный комитет Красного Креста (МККК) поставляют продовольствие карабахским армянам, тем самым признав, что никакой «блокады» Лачинской дороги не существует.
«В интервью Варданян заявил, что российские миротворцы поставляют некоторое количество продовольствия. Этого все еще недостаточно, но если это правда, а многие задавались этим вопросом, то это первый раз, когда об этом было сказано официально. Конечно, нет причин сомневаться в этом, но если это правда, то это прозвучало неожиданно, возможно потому, что журналист впервые задал этот вопрос. Конечно, через Лачин проходят все более крупные российские конвои, но эти слова неожиданны», - написал армянский журналист Онник Крикорян в твиттере.