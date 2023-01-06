Китайский датчик слежения обнаружили в британской правительственной машине

Устройство, передающее информацию о своем местоположении, было обнаружено в одном из автомобилей, которые используют члены британского правительства и высокопоставленные дипломаты. Как сообщает в субботу британская газета i, источники в спецслужбах королевства считают, что за внедрением таких датчиков в производимое КНР оборудование для автомобилей может стоять китайская разведка.

Издание ссылается на сотрудника британской контрразведки, заявившего изданию, что из-за растущих опасений Лондона по поводу шпионажа автомобили тщательно проверили и «разобрали по винтику». В результате была обнаружена сим-карта, передающая информацию о своих координатах.

«Это дает возможность собирать информацию о правительстве в течение многих месяцев и лет, постоянно отслеживая перемещения, постоянно создавая подробную картину ведущейся деятельности. Это можно медленно и методично делать на протяжении очень, очень долгого времени. В этом заключается уязвимость», - сказал собеседник издания.

Другой источник издания, ранее работавший в службах безопасности королевства, предположил, что информацию о перемещении британских министров могли получать не только китайские, но и российские спецслужбы.

Бывший глава правящей Консервативной партии Великобритании Иэн Дункан Смит заявил, что произошедшее дает правительству очередной повод признать Китай угрозой для Соединенного Королевства.

«Определенно пришло время пересмотреть Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании и объявить в нем Китай системной угрозой для страны», - сказал он, упомянув правительственный документ, который был опубликован в марте 2021 года и вскоре должен быть обновлен с учетом изменившейся ситуации в мире.