В Баку резко похолодает, выпадет снег

С 8 по 12 января в Баку и на Абшеронском полуострове погода изменится, ожидаются осадки, мокрый снег и снег, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Северо-восточный ветер с вечера 7 января до 10 января временами будет усиливаться. Не исключено, что со второй половины дня 8 января и до 10 января будет метель.

Температура воздуха понизится на 10-12°, ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

С вечера 8 января по 12 января дороги покроются льдом.

В регионах Азербайджана с 8 января до утра 12 января погода изменится, ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, в некоторых местах осадки будут интенсивными.

С вечера 7 января до полудня 10 января северо-восточный ветер местами усилится. Возможна метель.

Температура воздуха будет на 10-12° ниже, чем в предыдущие дни, ночью 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 2° тепла, в горных районах ночью 10-15° мороза, днем 5-8° мороза.

Дороги покроются льдом.