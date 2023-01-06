В США хотят возобновить выдачу виз россиянам

Новый посол США в РФ Линн Трейси направит свои усилия на увеличение штата посольства, чтобы возобновить выдачу виз в Москве, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Прайс отметил, что Линн Трейси предстоит работать в «один из самых тяжёлых периодов» двусторонних отношений России и США. По его словам, посольство США перестало выдавать визы россиянам в России не по собственной инициативе, а по решению российской стороны.