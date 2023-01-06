Эрдоган Греции: Пока нам не причиняется ущерб, мы не причиним вреда

Греция должна отказаться от попыток ущемления прав и интересов Турции в регионе, в том числе в Эгейском море, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу на открытии ряда объектов в южной провинции Анталья.

«До тех пор, пока нам не причиняется ущерб, мы не причиним вреда», - подчеркнул он.

Комментируя сообщения греческих СМИ об угрозе, исходящей от турецких ракет «Тайфун», президент Турции напомнил, что в ходе последних испытаний ракеты данной модификации точно поразили цель на расстоянии в 561 км.

«Греческие СМИ начали с беспокойством писать о радиусе действия «Тайфуна», утверждая, что Анкара может нанести удар по Афинам. У нас нет подобной цели! Ответные шаги могут последовать лишь в случае угрозы интересам Турции», - подчеркнул Эрдоган.

Он привлек внимание к линейке достижений турецкого оборонпрома последних лет, причислив к ним ударный БПЛА AKINCI и беспилотный военный самолет Kızılelma.

По словам Эрдогана, современная Турция – это сильная страна, решительно отстаивающая свои интересы в регионе и на международной арене. «Наше развитие продолжается вопреки войнам и кризисам в мире», - подчеркнул он.