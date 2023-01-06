Турецкий электромобиль представили в Лас-Вегасе

Турецкий электромобиль Togg представили на одной из самых крупных технологических выставок мира - CES в Лас-Вегасе, сообщает агентство «Анадолу».

Участвующий в выставке генеральный директор группы Togg Гюркан Каракаш сообщил, что первые продажи серийных электромобилей Togg начнутся уже в феврале 2023 года, а с конца марта машину можно будет увидеть на дорогах страны.

«Выставка в Лас-Вегасе - хорошая возможность продемонстрировать свою мощь. Здесь собираются технологические гиганты и потребители, с тем, чтобы обсудить новые тренды, поделиться будущим технологических проектов. Если вы заметили, на нашей площадке нет смарт-устройств или иных средств. Вместо этого есть технологии, которые выражают новую, будущую индустрию мобильности», - сказал Каракаш.

Он сообщил, что до конца года автозавод, расположенный в турецкой провинции Бурса, планирует произвести в общей сложности около 20 тысяч автомобилей, планирует выйти на европейский рынок к концу 2024 года.