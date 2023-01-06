Айдын Керимов, автор haqqin.az 18:49

Армянские диаспоральные институты вкупе с сепаратистами в Ханкенди и истеблишментом Пашиняна развернули новую информационную кампанию о «страданиях карабахских армян». Армянская пропагандистская машина, все еще находящаяся под влиянием «геноцидальной паранойи», всеми неправдами пытается остановить акцию азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге, требующих установления безоговорочного контроля над природными ресурсами и месторождениями в зоне ответственности российских войск.

Армянская сепаратистская машина, противодействуя справедливым и законным требованиям азербайджанского гражданского общества, пытается представить акцию протеста в ипостаси «оккупационного вмешательства» и насильственного блокирования жизненно важного для карабахских армян коридора сообщения с внешним миром. Однако беглый взгляд на официальную статистику российских миротворцев полностью опровергает вымыслы сценаристов позорной пропаганды. С 12 декабря по сей день по Лачинской дороге в Ханкенди заехало 40 грузовиков «КамАЗ» и 15 грузовиков «УРАЛ» с продовольственными товарами. А также в обоих направлениях, то есть из Ханкенди в сторону Армении и обратно проехало 370 различных видов транспортных средств, в частности, автомобили российских миротворцев, Красного Креста и местных армянских жителей, без каких-либо препятствий со стороны протестующих. При этом с подачи представителей армянской политической элиты, в частности, самого премьер-министра Никола Пашиняна, запущена информационная диверсия против акции экоактивистов, которая, дескать, поставила под угрозу само существование и безопасность 120-тысячного (!!!) армянского населения Карабаха.

Во-первых, как следует из вышеприведенной статистики Минобороны России, в Карабах беспрепятственно проезжают автомобили и грузовики с продовольственными товарами. А во-вторых, апеллирование к количеству населения доконфликтного периода (переписи населения времен 30-летней давности) – проявление верха цинизма и мастерства политической фарцовки. Аргумент о 120-тысячном армянском населении Карабаха лихо подхватили и европейские наперсточники-парламентарии. По подсчетам азербайджанских властей, на основании данных Минобороны России по численности армянского населения в Верхнем Карабахе с учетом вернувшихся в места постоянного проживания жителей после завершения второй Карабахской войны в настоящее время количество проживающих в Карабахе армян составляет не более 25 тысяч человек. Что безусловно опровергает пропаганду о нависшей гуманитарной катастрофе из-за мирной акции азербайджанцев. Продовольственные товары в Ханкенди и другие армянские села поступают в массовом количестве и беспрепятственно. Информация о голодной смерти Ханкенди сильно преувеличена! Конечно же, в результате порочной политики клана карабахских полевых командиров и оккупационного режима оказавшиеся среди руин первой войны карабахские армяне сильно обнищали, маргинализировались и деградировали. В этом уголке мира, как и во всей Армении, замерло время и остановился календарь – на степанакертском дворе все еще 1988-й год, люди томятся среди убожества и безнадежности…