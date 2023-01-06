Баскетбольная лига: НТД вырвал победу у «Сабаха» и стал лидером «Нефтчи» одолел «Гянджу»; ОБНОВЛЕНО 21:47
Во втором матче дня «Нефтчи» взял верх над «Гянджой» со счетом 81:78.
«Нефтчи» набрал 16 очков и чуть приблизился к лидирующей группе.
* * * 18:55
Сегодня в Спортивном центре «Серхедчи» проходят очередные матчи Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
В центральном матче 12-го тура «Сабах» играл с НТД. В упорнейшей борьбе, проигрывая в заключительной четверти 10 очков, НТД удалось вырвать победу – 79:75.
Таким образом, команда Тахира Бахшиева с 21 очком вышла в лидеры чемпионата.
В 20:00 начнется матч «Нефтчи» - «Гянджа». Гянджинцы в случае победы также наберут 21 очко.
Завтра в Астаре состоится заключительная игра 12-го тура, в которой встретятся местная «Зирвя» и шекинский «Олимпик». Встреча начнется в 15:00.
Напомним, в первом матче тура «Серхедчи» обыграл AAAF – 78:75.
Турнирное положение:
1. НТД – 21 очко (12 матчей)
2. «Серхедчи» - 20 (12)
3. «Сабах» - 20 (12)
4. AAAF – 19 (12)
5. «Гянджа» - 19 (11)
6. «Нефтчи» – 14 (11)
7. «Олимпик» - 13 (11)
8. «Зирвя» - 12 (11).