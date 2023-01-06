Баскетбольная лига: НТД вырвал победу у «Сабаха» и стал лидером «Нефтчи» одолел «Гянджу»; ОБНОВЛЕНО 21:47

Отдел спорта

Во втором матче дня «Нефтчи» взял верх над «Гянджой» со счетом 81:78.

«Нефтчи» набрал 16 очков и чуть приблизился к лидирующей группе.

*      *       * 18:55

Сегодня в Спортивном центре «Серхедчи» проходят очередные матчи Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).

В центральном матче 12-го тура «Сабах» играл с НТД. В упорнейшей борьбе, проигрывая в заключительной четверти 10 очков, НТД удалось вырвать победу – 79:75.

Таким образом, команда Тахира Бахшиева с 21 очком вышла в лидеры чемпионата.

В 20:00 начнется матч «Нефтчи» - «Гянджа». Гянджинцы в случае победы также наберут 21 очко.

Завтра в Астаре состоится заключительная игра 12-го тура, в которой встретятся местная «Зирвя» и шекинский «Олимпик». Встреча начнется в 15:00.

Напомним, в первом матче тура «Серхедчи» обыграл AAAF – 78:75.

Турнирное положение:

1. НТД – 21 очко (12 матчей)

2. «Серхедчи» - 20 (12)

3. «Сабах» - 20 (12)

4. AAAF – 19 (12)

5. «Гянджа» - 19 (11)

6. «Нефтчи» – 14 (11)

7. «Олимпик» - 13 (11)

8. «Зирвя» - 12 (11).