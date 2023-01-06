Зеленский лишил украинского гражданства ряд священников
Владимир Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви, сообщает издание «Левый берег».
По данным издания, одним из них стал митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ Ионафан, против которого выдвигала обвинения Служба безопасности Украины.
Кроме того, упоминается имя викария Тульчинской епархии, епископа Ладыжинского Сергия.
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