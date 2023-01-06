Зеленский лишил украинского гражданства ряд священников

Владимир Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви, сообщает издание «Левый берег».

По данным издания, одним из них стал митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ Ионафан, против которого выдвигала обвинения Служба безопасности Украины.

Кроме того, упоминается имя викария Тульчинской епархии, епископа Ладыжинского Сергия.