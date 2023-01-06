Развитие инноваций является одним из определяющих факторов успешности экономики страны. Инновационные центры объединяют идеи и возможности для реализации научных открытий в разных сферах деятельности. Вот почему почти во всех развитых и развивающихся странах мира функционируют современные инновационные центры, способствующие также развитию образования и технологий. Данные центры имеют важное значение для повышения научного энтузиазма среди общества, в особенности среди учеников и молодежи, предоставляя возможности использования новейшего ИКТ-оборудования путем применения навыков 21 века и различных языков программирования.

На днях в Баку с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие уникального Инновационного центра STEAM, не имеющего аналогов в Азербайджане, который обязательно привлечет интерес талантливой молодежи и станет следующим шагом в развитии научной сферы в стране.

Необходимо отметить, что Инновационный центр STEAM, вход в который открыт для всех желающих, интересующихся наукой, оборудован новейшими технологиями. В новом четырёхэтажном здании Инновационного центра имеются авиационное пространство, классическая комната Ньютона, ньютоновская комната для детей, комнаты для игр, конструкций, Heureka Classics, лаборатория по изготовлению роботов, зоны «Голограмма 3D», VR. В то же время здесь функционирует музей науки, научный театр и телестудия STEAM.

Уникальным данный центр можно назвать потому, что в музее можно изучать эксперименты, применяя разные школьные предметы, включая физику и химию. Также можно экспериментировать и в VR-комнатах. А в научном театре эксперименты представлены в постановочной форме.

Экспонаты музея занимают площадь в тысячу квадратных метров и расположены в 4 больших залах. В центре также имеется мастерская IDEA и 2 большие лаборатории под названием Challenge lab, которые включают в себя различные STEAM-модули.

4-й этаж центра можно назвать «миром» Ньютона. Здесь будущие ученые и стартаповцы используют знания, полученные из математики, географии, истории и других предметов, интегративным образом.

Однозначно одной из самых интересных зон активности можно назвать авиасимулятор. Тут проходят практику будущие пилоты, симулируя взлет и посадку самолета, используя различные модули, меняя погодные условия, аэропорты городов и т.д.

Следующим, не менее интересным залом, является зал VR, где установлены устройства Z-Space. По словам тренера Шабнам Ашурлу, эти устройства могут использоваться по-разному и интегрируются в разные предметы: «Ими могут пользоваться все учителя-предметники. Например, экран можно применить к анатомии, физике и в том числе к механике. Здесь благодаря эффекту глубины мы можем увидеть объекты в 3D измерении. Это позволит более эффективно обучать школьников и студентов».

В центре также не забыли и о дошколятах и учащихся младших классов. В специально отведенном для них помещении преподаются основы робототехники и развивается первичное алгоритмическое мышление.

Рассказывая о целях Инновационного центра, руководитель проекта «STEAM Азербайджан» Играр Назаров отметил, что Инновационный центр STEAM отличается по своей концепции от 22 центров STEAМ, функционирующих в нашей стране. Перед центром стоит важная задача – подготовка высококвалифицированных специалистов будущего. Для этого необходимо мотивировать их к обучению.

По его словам, занятия в центре будут основаны на практике и проходить в креативной форме. Сталкиваясь с реальными жизненными проблемами, ученики будут стараться посредством метода STEAM найти самые приемлемые пути их решения и демонстрировать свой творческий подход.

Также в Инновационном центре STEAM будут проходить различные мероприятия для детей совместно с родителями. Для того, чтобы попасть в центр, необходимо будет заполнить онлайн-заявку, которая в ближайшее время станет доступной. В настоящее время продолжается подготовка кадров центра, проходящих стажировку под руководством тренеров из Великобритании, которая продлится до конца февраля.