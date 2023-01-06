Пригожин рассказал об особенностях Бахмута

Город Бахмут является уникальным и очень сложным местом с точки зрения ведения боевых действий, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, это «центральная точка фронта и серьезный логистический центр».

«Фишка Бахмута в его уникальных исторических и географических оборонных возможностях, к которым относится, первое, разделение города на несколько частей водными преградами», - приводит слова Пригожина его пресс-служба в телеграм-канале.

«Второе, окрестности Бахмута - комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны», - продолжил он.

Третьей особенностью города Пригожин назвал «уникальный ландшафт, овраги и высоты, являющиеся природными тоннелями».

«И вишенка на торте - система Соледарских и Бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов. В которой находится не только скопление людей на глубине 80–100 м, но и перемещаются танки и БМП. А запасы вооружения хранятся еще с Первой мировой войны», - пояснил Пригожин.