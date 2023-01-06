Вооруженные силы Турции строят новую военную базу на горе Агры, на высоте 2100 метров над уровнем моря, на границе с Арменией. По сообщениям турецких СМИ, целью является борьба с терроризмом. Именно в этой местности проходит один из горных маршрутов, используемых РПК для перехода из Ирана в Турцию.

Губернатор провинции Агры Осман Варол сообщил журналистам, что военная база будет построена из специальных модульных блоков. Здесь создадут все условия для пребывания личного состава.