Турция строит военную базу на горе Агрыдаг, на границе с Арменией главное на этот час
Вооруженные силы Турции строят новую военную базу на горе Агры, на высоте 2100 метров над уровнем моря, на границе с Арменией. По сообщениям турецких СМИ, целью является борьба с терроризмом. Именно в этой местности проходит один из горных маршрутов, используемых РПК для перехода из Ирана в Турцию.
Губернатор провинции Агры Осман Варол сообщил журналистам, что военная база будет построена из специальных модульных блоков. Здесь создадут все условия для пребывания личного состава.
«При этом база оснащена всеми видами современной техники», - добавил он.
Вместе с Варолом место строительства базы посетил командующий жандармерией генерал Хусаметтин Эрол и другие официальные лица. Они отметили, что данный район имеет стратегическое значение для Турции.
«Развертывание наших сил безопасности в этом регионе имеет решающее значение», — сказал Варол.
Создание Турцией военной базы на горе Агры вызвало обеспокоенность в Армении. Армянские СМИ оценили данные оборонительные мероприятия Турции, как «угрозу национальной безопасности».