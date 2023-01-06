Туркменам придется закупать портреты Сердара Бердымухамедова за свой счет

Бюджетники бюджетных учреждений Балканского велаята Туркменистана вынуждены сдавать деньги на замену портретов президента в кабинетах предприятий, покупать под него ковёр, развешивать лозунг 2023 года и подписываться на газеты и журналы, сообщает туркменская служба Радио Свобода.

Бюджетников обязали сдать 60 манатов на замену портрета президента Сердара Бердымухамедова, 100 манатов на покупку туркменского ковра под портрет в директорском кабинете, а также 50 манатов за лозунг 2023 года, который объявлен «Счастливым годом молодежи вместе с Аркадаг Сердаром». Кроме того, все обязаны внести не менее 100 манатов на подписку на газеты и журналы.

Бюджетники говорят, что расходы составляют целых 20 процентов от того, что зарабатывают некоторые учителя, что ложится тяжелым бременем на бюджеты многих семей.

«Большинство учителей работают на половину ставки и получают зарплату приблизительно 1500 манатов. Если они будут платить из этой суммы больше 300 манатов, то учителям, которые и без того с трудом сводили концы с концами, в этом месяце будет ещё сложнее», - сказал собеседник издания.