Федерация каноэ и гребли Азербайджана организовала первое спортивное мероприятие 2023 года на Бакинском бульваре. За турниром наблюдали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и замминистра Мариана Васильева, а также местные жители. Спортсмены совершили заплывы на 1-, 2- и 4-местных учебных лодках, а также на 1- и 2-местных байдарках.

В общей сложности 49 гребцов из Мингячевира и Баку разыграли 8 комплектов медалей. В соревнованиях, в которых приняли участие титулованные спортсмены азербайджанской сборной, такие как Зия Мамедзаде и Бахман Насири. Каждый победитель получил диплом.

В ходе мероприятия было отмечено, что Азербайджанская федерация гребли на каноэ и гребле скоро начнет выездные встречи и что эти встречи начнутся из Баку. Точная дата и место проведения первой выездной встречи с жителями столицы будут объявлены в ближайшее время.

Такие встречи будут предназначены для всех регионов Азербайджана. Основная цель - популяризация гребли в стране.