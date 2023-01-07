Столтенберг заявил об опасности союза России и Китая

«Сотрудничество между Россией и Китаем не только укрепляется, но Россия также строит более тесные связи с другими странами, такими как Иран и Северная Корея. Их объединяет то, что они продвигают альтернативный мировой порядок. Они защищают ценности, которые нарушают нашу веру в свободу и демократию», - сказал Столтенберг.

Россия и Китай укрепляют сотрудничество в военной и экономической сферах, заметил Столтенберг. Также он обратил внимание на то, что КНР не осудила войну России в Украине и поддержала позицию Москвы об «ответственности НАТО».