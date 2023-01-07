Патриарх Кирилл назвал «высокую цель» войны в Украине

Война России с Украиной является «борьбой за нравственные принципы, за сохранение веры, за будущее всего человечества», заявил в интервью Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы боремся за жизнь мира. Мы боремся за то, чтобы человеческая цивилизация оставалась жизнеспособной. И покуда эта работа и эта вера будут сохраняться, будет сохраняться и надежда на будущее. В этом смысле, конечно, совершенно особая роль у нашей страны. Потому что сегодня Россия действительно становится духовно сильной общностью, и чем больше на нас оказывается негативного давления, тем сильнее мы становимся», - сказал он.