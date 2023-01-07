Сотрудники посольства России в православных храмах Баку

Посольство России в Азербайджане поздравило православную общину Азербайджана с Рождеством.

Как сообщает официальный телеграмм-канал посольства, диппредставительство России выступило со специальным заявлением: «Желаем многая и благая лета, здоровья, счастья, сил и помощи Божией во всех начинаниях. Пусть на этой благодатной земле всегда царит мир и любовь, как завещал нам Господь!».

По сообщению, сотрудники посольства России в Азербайджане по традиции встретили Рождество в православных храмах города Баку.