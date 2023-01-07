Орбан хочет дружить с конкурентами Запада

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на фоне войны в Украине и «кризиса западноцентричного порядка» Запад начал новую холодную войну.

По его словам, Венгрия должна «остаться в стороне», поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального лидера.

«Теперь стало ясно, что самая большая стратегическая задача, стоящая перед Венгрией в ближайшее десятилетие, состоит в том, чтобы выйти из группы среднеразвитых стран и догнать развитые государства, а также достичь статуса региональной средней державы в Центральной Европе», - сказал Орбан.