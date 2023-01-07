Почему в Ханкенди убрали Баласаняна

Так называемый «госминистр» сепаратистов Карабаха Рубен Варданян заявил, что «уволенный» сегодня «секретарь Совбеза» сепаратистов Виталий Баласанян и «его Совбез» «перестали себя оправдывать».

«В руководстве Карабаха начались серьезные изменения. Секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян подал в отставку. Новые времена требуют консолидации власти. А параллельно правительству формат Совета безопасности перестал себя оправдывать», - написал Варданян.

Ранее сообщалось, что Виталий Баласанян освобождён от «должности» так называемого «секретаря Совбеза» сепаратистов Карабаха. На эту «должность» был назначен Арарат Мелкумян.